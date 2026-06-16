GCM prende acusados de furto em comércio após acidente de trânsito no centro de Mogi

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes prendeu, na manhã deste domingo (15/06), três homens e uma mulher acusados de roubo a um estabelecimento comercial. O crime ocorreu após um acidente de trânsito na rua Barão de Jaceguai, no Centro.

Por volta das 7h30, as câmeras de monitoramento do programa Smart Mogi flagraram uma ocorrência de choque de um veículo com um poste na rua Barão de Jaceguai, próximo ao cruzamento com a rua Coronel Moreira da Glória. Na sequência, os ocupantes do veículo teriam discutido com um casal que disseram que, antes de se chocar com o poste, ele havia colidido com o carro deles. De acordo com o casal, eles foram agredidos.

Os quatro acusados teriam, então, arrombado a porta de ferro do comércio do casal e roubado produtos e documentos.

A equipe da Guarda Civil Municipal chegou ao local e flagrou nova discussão entre os envolvidos. A mulher e os três homens foram identificados pelo casal como sendo os responsáveis pelo roubo e detidos. A motorista foi encaminhada à UPA do Oropó, uma vez que apresentava sinais de embriaguez. Todos foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Outros três suspeitos também foram abordados e encaminhados à Central de Flagrantes, mas foram liberados na sequência.

A mulher e os três homens acusados do crime permaneceram presos por roubo. A mulher também responderá por embriaguez ao volante. O veículo utilizado por eles foi apreendido.

Tráfico de entorpecentes

Já na tarde deste domingo (14/06), um homem foi preso acusado de tráfico de entorpecentes, no Jardim Aeroporto. Na ocorrência, também foram apreendidas 575 porções de entorpecentes, entre maconha, crack e cocaína, além de R$ 22,00.

A equipe da Guarda Civil Municipal realizava patrulhamento na avenida Austrália, quando visualizou um homem que tentava fugir. Após perseguição, por uma área de mata, o suspeito foi abordado tentando pular um muro. Uma sacola que havia sido deixada por ele no momento da fuga foi apreendida.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes da Polícia Civil e o acusado permaneceu preso e à disposição da Justiça, uma vez que a prisão em flagrante foi ratificada.

Captura de foragido

Na noite deste sábado (14/06), a Guarda Civil Municipal prendeu um homem foragido da Justiça por violência doméstica. A ocorrência foi registrada na rua Yoshio Honda, na Vila Nova União.

O homem foi identificado durante patrulhamento realizado pela corporação na via. Após a abordagem e a constatação do mandando de prisão, outras pessoas que estava nas imediações iniciaram um tumulto, que foi controlado com a chegada de reforço da Guarda Civil Municipal.

O acusado foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil para registro da ocorrência e permaneceu à disposição da Justiça.

Violência doméstica

O final da semana também teve dois casos de violência doméstica registrados. Na sexta-feira (12/06), um homem foi abordado na rua José Eboli após ser flagrado dando chutes no portão de uma residência.

O homem alegou que sua esposa morava na casa e, na sequência, a vítima saiu do imóvel e informou aos guardas civis municipais que ele era seu ex-companheiro e que possuía uma medida protetiva contra o acusado.

Assim, o acusado e a vítima foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil para registro da ocorrência e adoção das providências cabíveis.

Já no sábado (13/06), um homem foi preso por furto qualificado e violência doméstica na rua José Carlos Ramos, no distrito de Braz Cubas. O suspeito tentou fugir, mas foi localizado pela Guarda Civil Municipal. Os cabos elétricos que teriam sido furtados foram recuperados.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes e o acusado permaneceu à disposição da Justiça.

Localização de veículo

Também na sexta-feira (12/06), o programa Smart Mogi localizou um veículo trafegando com placas adulteradas, conhecido como “dublê, na avenida Lourenço de Souza Franco, em Jundiapeba. Com isso, a Guarda Civil Municipal realizou a abordagem nas proximidades do Polo de Segurança.

Após verificação, foi constatado que o automóvel havia sido furtado em Santo André. O suspeito que conduzia o veículo foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde ficou detido por receptação e adulteração de sinais identificadores de veículo. O automóvel foi devolvido ao proprietário.

A população pode entrar em contato com a Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas (COI), que atende 24 horas por dia.