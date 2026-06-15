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Jornal Diário de Suzano - 13/06/2026
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Polícia

Homem é atropelado e agredido com taco de beisebol em Arujá

Vítima foi atendida por equipes do Samu no local e segue em um hospital de Mogi das Cruzes

15 junho 2026 - 12h37Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Homem é atropelado e agredido com taco de beisebol em ArujáHomem é atropelado e agredido com taco de beisebol em Arujá - (Foto: Reprodução)

Um homem de 24 anos foi atropelado e agredido com um taco de beisebol na madrugada de sábado (13), na Rua Prudente de Morais, bairro Jardim Rincão, em Arujá. Segundo o Boletim de Ocorrência, a vítima foi atendida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local e encaminhada a um hospital de Mogi das Cruzes com ferimentos leves. Ele segue no hospital sob cuidados médicos.

De acordo com o relato da vítima, o ataque foi motivado por um desentendimento com o atual namorado de sua ex-companheira. O homem relatou que o agressor jogou o carro em sua direção durante a briga, depois saiu e desferiu golpes com o taco. O indivíduo não foi identificado.

Não foram informadas a placa, cor ou outras características do veículo. No local também não foram localizados vestígios aptos à realização de perícia ou testemunhas qualificadas.

O caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia de Arujá.

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