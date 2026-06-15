'Smart Suzano' auxilia na captura de dois procurados da Justiça

O sistema de monitoramento “Smart Suzano” auxiliou a Guarda Civil Municipal (GCM) na captura de dois procurados da Justiça na quinta-feira e no sábado da última semana (11 e 13/06). Com as novas ocorrências, a tecnologia já contribuiu para a prisão de 67 pessoas desde sua implantação, há oito meses.

Os dois homens eram procurados em razão de mandados de prisão civil relacionados ao não pagamento de pensão alimentícia. Em ambos os casos, as informações e as características dos procurados foram repassadas após alerta emitido pelo sistema de câmeras e enviado às equipes da GCM, que iniciaram patrulhamento para localizá-los.

Na ocorrência de quinta-feira, os agentes encontraram um homem com as mesmas características informadas pelo sistema e realizaram a abordagem. Após a confirmação da identidade e da existência do mandado de prisão, ele foi conduzido à Delegacia Central. O mandado havia sido expedido em 8 de junho deste ano pela 2ª Vara da Comarca de Francisco Morato.

Já no sábado, os guardas localizaram o outro homem procurado. Após a abordagem e a consulta dos dados, foi confirmada a existência de um mandado de prisão civil expedido pela 3ª Vara Cível da Comarca de Itaquaquecetuba. O homem foi encaminhado ao 2º Distrito Policial do Boa Vista, onde a ocorrência foi apresentada.

O “Smart Suzano” utiliza câmeras de alta definição equipadas com tecnologia de reconhecimento facial, capazes de cruzar as imagens captadas com informações disponíveis em bancos de dados oficiais. Quando uma possível correspondência é identificada, as equipes recebem o alerta e iniciam as buscas com base nas características repassadas.

Os equipamentos estão instalados em pontos estratégicos e locais de grande circulação do município. A operação é integrada à Central de Segurança Integrada (CSI), vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, que funciona 24 horas por dia e reúne representantes da GCM, das polícias Militar e Civil e do Corpo de Bombeiros.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância da integração entre tecnologia e patrulhamento. “As duas capturas confirmam a eficiência do trabalho realizado pelas equipes a partir dos alertas emitidos pelo ‘Smart Suzano’. A tecnologia amplia nossa capacidade de localização, mas também depende da atuação rápida e precisa dos nossos agentes nas ruas para que os mandados sejam cumpridos”, afirmou.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi ressaltou que os resultados comprovam a importância dos investimentos realizados na modernização da segurança pública municipal. “Chegar a 67 capturas em apenas oito meses mostra que o ‘Smart Suzano’ se tornou uma ferramenta fundamental para o trabalho das forças de segurança. Seguiremos investindo em tecnologia, inteligência e integração para tornar nossa cidade cada vez mais protegida”, declarou.