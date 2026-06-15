Em Itaquá, operação da GCM reforça segurança durante jogo do Brasil na Copa e desarticula duas casas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba reforçou o efetivo entre sexta-feira (12) e domingo (14) para garantir a segurança durante a Vila da Copa, na Vila São Carlos, durante a transmissão da partida entre Brasil e Marrocos, atendeu ocorrências de perturbação do sossego, recuperou uma motocicleta furtada e desarticulou duas casas usadas para armazenamento e distribuição de drogas.

“O reforço operacional do fim de semana permitiu que tivéssemos uma atuação ainda mais eficiente, garantindo a segurança e ampliando as ações de fiscalização e combate à criminalidade. Os resultados demonstram o comprometimento da GCM com a proteção das pessoas”, destacou o secretário de Segurança Pública, Anderson Caldeira.

Foram registrados 127 atendimentos de perturbação do sossego, sendo 90 concentrados entre o sábado e a madrugada de domingo. Na sexta, uma motocicleta foi recuperada no Jardim Miray após denúncia sobre um veículo abandonado em uma viela do bairro. Foi constatado que o veículo possuía registro de furto e foi devolvido ao proprietário.

Já no sábado, duas ações de combate ao tráfico resultaram em grandes apreensões. No Parque Residencial Califórnia, os agentes localizaram uma casa-bomba com 370 porções de cocaína, 256 drogas k, 241 de haxixe, 210 pedras de crack, totalizando 1.077 drogas, e a contabilidade do tráfico.

Em outra ocorrência, no Marengo Baixo, uma segunda casa-bomba foi identificada. As equipes apreenderam 117 eppendorfs de crack, 72 unidades de drogas k e 66 porções de cocaína, além de dinheiro trocado e anotações do tráfico. Ao todo, foram retirados de circulação 255 entorpecentes.

Somadas, as duas ações resultaram na apreensão de 1.332 entorpecentes, fortalecendo o combate ao tráfico e contribuindo para a segurança dos munícipes. “Enquanto a população aproveitava um grande evento esportivo com tranquilidade, nossas forças de segurança atuaram firme no combate ao tráfico e na manutenção da ordem pública”, finalizou o prefeito Eduardo Boigues. Denúncias devem ser feitas pelo 153, (11) 4753-1108/1421/1274 e (11) 4642-4659.