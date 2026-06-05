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Jornal Diário de Suzano - 04/06/2026
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Polícia

GCM prende homem em flagrante por roubo a residência e recupera bens avaliados em R$ 13,5 mil

Suspeito foi detido logo após o crime, durante patrulhamento preventivo na Vila Cintra, em Braz Cubas; objetos foram reconhecidos pelas vítimas e devolvidos à família

05 junho 2026 - 17h22Por De Mogi
A ocorrência foi registrada durante patrulhamento preventivo realizado pela corporação.A ocorrência foi registrada durante patrulhamento preventivo realizado pela corporação. - (Foto: Divulgação/PMMC)

A Guarda Civil Municipal (GCM), vinculada à Secretaria Municipal de Segurança, prendeu em flagrante, na madrugada desta sexta-feira (05), um homem acusado de roubo a uma residência na Vila Cintra, em Braz Cubas. 

A ocorrência foi registrada durante patrulhamento preventivo realizado pela corporação.

A equipe da GCM foi acionada por moradores, que relataram que um indivíduo havia acabado de deixar uma residência carregando diversos pertences. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou esconder os objetos e fugir, mas foi alcançado pelos agentes na Rua Benedito Aparecida Lápido, altura do número 500, na Vila Cintra, em Braz Cubas.

Durante a abordagem, o homem informou ser estrangeiro, estar há três anos no Brasil e não possuir documentação. Questionado pelos guardas, ele confessou ter acabado de subtrair os bens da residência.

Os proprietários do imóvel foram contatados e compareceram ao local. Segundo relato da família, durante a ação criminosa, o suspeito teria agredido uma moradora da residência. Os objetos encontrados com o indivíduo foram prontamente reconhecidos pelas vítimas, confirmando a autoria do crime.

Diante dos fatos, os agentes deram voz de prisão ao suspeito. 

O autor e as vítimas foram encaminhados para atendimento médico, com apoio das viaturas da Patrulha Maria da Penha e da Ronda Escolar, conforme prevê a Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Posteriormente, as partes foram conduzidas à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante e enquadrou o caso no artigo 157 do Código Penal (roubo).

De acordo com a vítima, os bens recuperados estão avaliados em aproximadamente R$ 13.500,00.

O secretário municipal de Segurança, coronel Gilberto Ito, destacou a rápida resposta da Guarda Civil Municipal e a importância da colaboração da população para o sucesso da ação.

"A pronta atuação da Guarda Civil Municipal foi fundamental para impedir que o autor escapasse e para garantir a recuperação dos bens da vítima. Essa ocorrência demonstra a importância do patrulhamento preventivo e da parceria entre a população e as forças de segurança. Seguiremos trabalhando diariamente para proteger os cidadãos e fortalecer a segurança em nossa cidade", afirmou o secretário.

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