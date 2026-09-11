GCM realiza Operação e prende suspeito por tráfico na Vila Zita

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz de Vasconcelos realizou uma operação na região conhecida como Fazendinha, na Vila Zita, que resultou na prisão em flagrante de um indivíduo suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, no mês de agosto.

A ação integra o trabalho contínuo de patrulhamento preventivo e ostensivo realizado pela corporação, com foco na preservação da ordem pública, na prevenção de crimes e na ampliação da segurança da população.

Durante a ocorrência, duas pessoas foram detidas e conduzidas à Delegacia de Polícia. Conforme as informações registradas pela GCM, uma delas seria usuária e estaria no local para adquirir entorpecentes. A outra teria confessado aos agentes que realizava a venda de drogas.

Na ação, foram apreendidas 207 embalagens contendo substância com características semelhantes à maconha e 514 embalagens com substâncias aparentando ser cocaína e crack, além de dinheiro e outros objetos relacionados à atividade criminosa. O material foi encaminhado para os exames periciais.

O indivíduo apontado como responsável pela venda dos entorpecentes foi autuado em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça.

Atuação preventiva na região

A região da Fazendinha já é acompanhada pelas equipes da GCM em razão de situações que podem comprometer a segurança e a livre circulação de pessoas. Entre os problemas identificados estão a construção irregular de barracos às margens do córrego e a instalação de obstáculos e fechamentos clandestinos em vias públicas, que dificultam o acesso de viaturas e a circulação de pedestres.

Diante desse cenário, a corporação vem realizando intervenções sistemáticas no local, incluindo ações para desfazer construções e estruturas clandestinas que possam favorecer a prática de atividades criminosas ou restringir o uso dos espaços públicos.

De acordo com Ramos, Comandante da Guarda Civil de Ferraz, o trabalho na região reúne patrulhamento, monitoramento e intervenções preventivas para impedir que áreas públicas sejam ocupadas por atividades ilícitas.

“A Operação Fazendinha demonstra a importância da presença constante da Guarda Civil Municipal em regiões que apresentam situações de vulnerabilidade. Nosso trabalho não se limita à resposta às ocorrências, mas também envolve a prevenção, o monitoramento e a recuperação dos espaços públicos, garantindo que a população possa circular com mais segurança e tranquilidade.”

Segundo a GCM, as ações na Vila Zita terão continuidade, com o objetivo de restabelecer a ordem pública, ampliar a presença do poder público e impedir que estruturas clandestinas sejam utilizadas para facilitar a criminalidade.

A Guarda Civil Municipal reforça que a população pode contribuir com o trabalho das forças de segurança encaminhando denúncias pelos canais oficiais: 153, (11) 4679-4334 ou (11) 4677-3112.