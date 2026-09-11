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Jornal Diário de Suzano - 11/09/2026
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Acidente

Motorista é preso suspeito de dirigir bêbado e bater contra ônibus estacionado em Biritiba-Mirim

Suspeito ainda estava a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde 2021

11 setembro 2026 - 11h00Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Motorista é preso suspeito de dirigir bêbado e bater contra ônibus estacionado em Biritiba-MirimMotorista é preso suspeito de dirigir bêbado e bater contra ônibus estacionado em Biritiba-Mirim - (Foto: Divulgação / PM)

Um homem foi preso na noite desta quinta-feira (10) suspeito de dirigir bêbado e bater o carro contra um ônibus que estava estacionado na Rua José Sérvulo da Costa, em Biritiba-Mirim. Segundo a Polícia Militar, o homem tentou dar partida no carro para sair do local depois do acidente, mas o veículo não ligou e então ele fugiu a pé. Ninguém ficou ferido.

A PM constatou ainda que o homem estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde 2021.

No local, a equipe policial encontrou com a motorista do ônibus. Ela relatou que ela estava com veículo estacionado, aguardando para levá-lo à garagem, quando sentiu um forte impacto na lateral do ônibus.

Ao sair para verificar o que havia acontecido, a motorista contou que o condutor do outro veículo aparentava estar bastante alterado e apresentava sinais de embriaguez. Segundo ela, o homem tentou ligar o carro, mas como o veículo não funcionou, ele deixou o local a pé.

Os policiais fizeram buscas pela região para localizar o homem, mas não o encontraram. Em seguida, o suspeito se apresentou espontaneamente.

Diante dos sinais apresentados, ele foi levado ao Pronto-Socorro Municipal, onde passou por exame clínico realizado por um médico. A avaliação constatou formalmente sinais de embriaguez. Conforme o profissional, o homem apresentava alterações na fala, discurso excessivo, perda visível de equilíbrio, olhos avermelhados e exaltação psicológica.

O suspeito, a motorista do ônibus e os veículos envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Biritiba-Mirim. O homem foi preso por dirigir sob a influência de álcool, dirigir com o direito de dirigir vencido e direção perigosa de veículo em via pública. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

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