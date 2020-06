GCMs de Suzano flagram aglomeração embaixo do Rodoanel e prendem traficante no Monte Cristo

Um homem, de 22 anos, foi preso por suspeita de vender drogas sob o Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), no Jardim Monte Cristo, em Suzano, durante esta segunda-feira, 22. Segundo agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), o suspeito reagiu à abordagem e agrediu-os. Na ação, foram apreendidas 318 porções de drogas entre cocaína e maconha, R$ 2.374, dois celulares e um caderno com a contabilidade do narcotráfico.

Agentes da Romu prenderam o traficante após verem uma aglomeração de pessoas seguindo para a uma área embaixo do Rodoanel.

Isso despertou suspeitas dos guardas. No local, um indivíduo foi flagrado segurando uma sacola e um grupo de pessoas ao redor.

O suspeito fugiu ao ver a chegada dos agentes, que seguiram-o. De acordo com a corporação, o homem que tentou fugir reagiu e lutou com os guardas.

Durante buscas no local, os agentes localizaram drogas, dinheiro, celulares e um caderno. Na ocasião, o suspeito negou que as drogas lhe pertenciam, porém apontou para um número exato de quanto de dinheiro havia na sacola plástica.

O homem preso foi conduzido à Delegacia Central, onde foi autuado em flagrante.