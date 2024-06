Golpe do falso frete: polícia de SP faz alerta sobre falsas empresas em aplicativos

A Divisão Antissequestro (DAS) em São Paulo tem trabalhado para desmantelar quadrilhas especializadas no golpe do falso frete. Até agora, pelo menos oito suspeitos foram presos no estado. Porém, enquanto as investigações prosseguem, é necessário que os caminhoneiros se atentem aos pedidos de fretes, principalmente, em aplicativos.

O sistema auxilia os trabalhadores e agiliza a contratação do serviço, porém, criminosos se aproveitam disso para aplicar golpes. Por isso, o delegado Fábio Nelson, responsável pela DAS, alerta os trabalhadores para que se atentem aos pedidos de frete pelos aplicativos.

“Antes de se dirigir até o local indicado, façam uma pesquisa com outros caminhoneiros, olhem o site e as redes sociais para saber se aquela empresa realmente existe. Se sim, liguem e verifiquem se o pedido de frete por meio do aplicativo de fato foi solicitado, porque esses golpistas também podem se passar por funcionários da empresa”, alertou o delegado.

Segundo a Divisão Antissequestro, a quadrilha é dividida em “setores” com criminosos encarregados de cuidar da logística, do cativeiro e do caminhão. Durante os trabalhos de investigação, os policiais conseguiram identificar e prender os suspeitos envolvidos nesses crimes. Conforme a apuração, os veículos, na maioria das vezes, são levados para outras regiões do estado, sendo que, em determinados casos, até ultrapassam as divisas.

As ocorrências do golpe do falso frete começaram a ser registradas no fim do ano passado e, segundo o delegado, não houve uma “explosão” de casos, mas é “um fenômeno que está sendo investigado para que não haja mais vítimas”.

Início das investigações

As investigações se iniciaram após o registro de duas ocorrências nos mesmos “moldes”. Os suspeitos se infiltravam nos aplicativos e anunciavam os trabalhos, oferecendo um pagamento falso para o frete. Quando as vítimas chegavam ao local, eram sequestradas e roubadas.

No início do ano, três homens suspeitos de integrar a quadrilha foram detidos em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.

Um homem foi preso no dia 7 deste mês. Outros quatro envolvidos no crime também foram detidos na última segunda-feira (10). Uma operação, com mandados de busca, apreensão e prisão, emitidos pela Justiça, foi realizada para deter os suspeitos.

“Por meio desse trabalho investigativo conseguimos chegar às quadrilhas que agem na região metropolitana. A apuração prossegue para identificar outros envolvidos nos golpes”, concluiu o delegado responsável pela DAS.