Homem é condenado em júri popular por matar ex-namorada a facadas em Suzano

A Justiça condenou Yan Oliveira França pela morte de Isabelly Joanna Silva de Santana, estagiária da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, nesta quinta-feira (26) em Suzano. Segundo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a pena é de 33 anos e 4 meses em regime inicial fechado, sem direito de recorrer em liberdade.

Foram reconhecidas as causas de aumento de pena, qualificadoras, do recurso que dificultou a defesa da vítima e do meio cruel. O julgamento começou por volta das 10h30 no Fórum de Suzano, após atraso na chegada do réu, sem acesso do público e da imprensa.

Relembre o caso

A vítima morreu depois de ser esfaqueada pelo ex-companheiro na Rua Biotônico, na Vila Urupês, no dia 15 de maio de 2025. Segundo o boletim de ocorrência, o jovem a abordou de surpresa na via pública e desferiu um golpe de faca pelas costas, atingindo a região lombar.

Ela ainda foi socorrida com vida e encaminhada ao Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), antiga Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.

O homem confessou o crime e afirmou que já teve um relacionamento com a vítima. Ele alegou estar sendo difamado por ela, porém não detalhou o teor dessas acusações.