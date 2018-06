Homem é internado em estado grave após ser espancado; suspeito está preso

Um auxiliar de serviços gerais, de 32 anos, foi preso por suspeita de espancar um suposto dependente químico durante a madrugada desta quinta-feira (21), na Vila Jurema, em Ferraz de Vasconcelos. A vítima – ainda não identificada – está internada em estado grave no hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba.

A vítima foi encontrada, por volta da meia-noite, na Rua Visconde do Alto Dante. Ele tinha vários ferimentos na cabeça. Por isto, foi socorrido às pressas ao hospital. No local, a polícia recebeu informações de que o autor continuava na redondeza.

Buscas foram iniciadas, e o suspeito foi encontrado numa travessa – o nome da via não foi citado. Na ocasião, o homem tinha manchas de sangue pela roupa. Depois de interrogado, ele confessou ter usado um pedaço de madeira para espancar a vítima.

Disse também que o crime foi motivado, pois possuiu um terreno e usuários de drogas estavam o invadindo para consumir entorpecentes. E que havia alertado que expulsaria com violência, caso encontrasse alguém no local.

De acordo com a PM, a madeira foi encontrada a quinze metros da vítima. O objeto foi apreendido como prova do crime. A ocorrência foi apresentada no Distrito Central da cidade.