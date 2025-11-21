Homem é morto a tiros em Itaquá

Um homem de 28 anos foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (18), no bairro Vila Sônia, em Itaquaquecetuba. Suspeitos fugiram do local. A polícia investiga o caso.

Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, encontraram a vítima com ferimentos causados por arma de fogo e próximo a ele, um revólver que foi apreendido. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e constataram o óbito no local.

Segundo a polícia, testemunhas relataram que a vítima estava em um veículo com outros dois homens quando uma discussão começou e ocasionou uma troca de tiros. A dupla atingiu a vítima e fugiu.

Além da arma de fogo, também foi localizado o carro em que o trio estava. Em consulta, foi constatado que o veículo havia sido furtado no dia 25 de agosto deste ano. O veículo foi apreendido.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SP), a perícia foi acionada e o caso registrado na Delegacia de Itaquaquecetuba, que segue investigando para identificar os autores.