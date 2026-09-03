Homem é morto a tiros por dois suspeitos de moto em bar de Itaquá

Um homem, de 32 anos, foi morto a tiros em um bar, nesta terça-feira (1ª), no bairro Jardim Adriane, em Itaquaquecetuba. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo realizados por dois indivíduos, ainda não identificados, que estavam em uma motocicleta. Os suspeitos fugiram após a ação.

De acordo com a polícia, os agentes chegaram ao local e encontraram o homem ferido e caído no chão. A morte no local foi constatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ainda durante a ocorrência, os policiais localizaram duas máquinas caça-níqueis desligadas dentro do bar. Elas foram registradas como prática de jogos de azar no registro policial.

A área foi preservada para perícia e o caso foi registrado na Delegacia de Itaquaquecetuba, que realiza diligências para identificar a autoria do crime.