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Jornal Diário de Suzano - 03/09/2026
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Polícia

Homem é morto a tiros por dois suspeitos de moto em bar de Itaquá

Após os disparos, os suspeitos fugiram do local e ainda não foram localizados

03 setembro 2026 - 08h42Por da Reportagem Local
Homem é morto a tiros por dois suspeitos de moto em bar de ItaquáHomem é morto a tiros por dois suspeitos de moto em bar de Itaquá - (Foto: Divulgação)

Um homem, de 32 anos, foi morto a tiros em um bar, nesta terça-feira (1ª), no bairro Jardim Adriane, em Itaquaquecetuba. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo realizados por dois indivíduos, ainda não identificados, que estavam em uma motocicleta. Os suspeitos fugiram após a ação.

De acordo com a polícia, os agentes chegaram ao local e encontraram o homem ferido e caído no chão. A morte no local foi constatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ainda durante a ocorrência, os policiais localizaram duas máquinas caça-níqueis desligadas dentro do bar. Elas foram registradas como prática de jogos de azar no registro policial.

A área foi preservada para perícia e o caso foi registrado na Delegacia de Itaquaquecetuba, que realiza diligências para identificar a autoria do crime.

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