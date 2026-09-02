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Jornal Diário de Suzano - 02/09/2026
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Polícia

Polícia Civil prende cinco investigados por golpes do falso advogado contra idosos em Poá e SP

Operação cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão

02 setembro 2026 - 09h40Por da Reportagem Local
Polícia Civil prende cinco investigados por golpes do falso advogado contra idosos em Poá e SPPolícia Civil prende cinco investigados por golpes do falso advogado contra idosos em Poá e SP - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Itapetininga, prendeu nesta terça-feira (1º) cinco investigados pela participação de uma organização criminosa especializada no golpe do falso advogado, com foco especialmente em pessoas idosas. As prisões foram realizadas em Guarulhos e Poá, na Grande São Paulo, e nos bairros de Vila Jacuí e Vila Regina, na Zona Leste da capital.  

As investigações começaram após um idoso ser abordado por criminosos que usaram informações verdadeiras sobre um processo judicial para se passar por profissionais da advocacia. A vítima foi induzida a realizar movimentações financeiras e transferir valores aos suspeitos.

O aprofundamento das investigações reuniu elementos que apontaram para a atuação coordenada dos suspeitos na preparação e execução das fraudes. Também foram identificados indícios de outros golpes contra vítimas residentes em diferentes comarcas e estados.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos computadores, celulares e outros equipamentos que podem ter sido utilizados nos golpes. Os aparelhos serão analisados para auxiliar na identificação de outras vítimas e esclarecer a extensão da atuação dos investigados.

A operação CID-alpha9 mobilizou mais de 80 policiais, com apoio de agentes da Delegacia Seccional de Itapetininga, do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) e do Grupo Especial de Reação (GER), do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope).

A Justiça também determinou o bloqueio de quatro veículos ligados aos suspeitos e de contas bancárias que teriam recebido valores das vítimas. A medida busca evitar a dissipação dos recursos e preservar uma eventual reparação dos prejuízos às vítimas.

As investigações continuam para esclarecer todos os fatos e identificar outros possíveis envolvidos. As prisões foram registradas como captura de procurado na 1ª Delegacia de Capturas do Dope.

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