Smart Mogi e GCM identificam veículos suspeitos, localizam foragido e realizam prisões

A atuação do Smart Mogi e da Guarda Civil Municipal (GCM) resultou em prisões e identificação de foragidos da Justiça durante o fim de semana. Houve identificação de veículos suspeitos, localização de um procurado e prisões relacionadas a tráfico de drogas, furto, roubo e descumprimento de medida protetiva. As ações ocorreram em diferentes regiões da cidade, com apoio do Centro de Operações Integradas (COI), da Patrulha Maria da Penha, do Canil e do Departamento de Fiscalização de Posturas.

Entre as ocorrências atendidas no domingo (30), uma pessoa com mandado judicial por tráfico de drogas foi localizada durante patrulhamento preventivo da GCM na região central. O suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes e permaneceu à disposição da Justiça.

Em outra ocorrência, as equipes foram acionadas para atender a um furto de fiação em via pública, na avenida Fumio Horii, em Jundiapeba. O suspeito foi localizado e confessou o crime, indicando um ferro-velho onde teria deixado parte do material furtado. Com apoio da Fiscalização de Posturas, os agentes localizaram o estabelecimento. O suspeito foi preso em flagrante por furto, enquanto o responsável pelo ferro-velho foi ouvido e liberado, permanecendo sujeito a investigação por possível receptação. O estabelecimento também foi autuado pela Fiscalização municipal.

A integração entre tecnologia e patrulhamento também auxiliou no atendimento de uma ocorrência de roubo. Por meio do sistema de reconhecimento óptico de caracteres (OCR) do Smart Mogi, o COI identificou um veículo suspeito de envolvimento em roubos registrados em estabelecimentos comerciais da cidade. A equipe da GCM, em parceria com a Polícia Militar, localizou o automóvel e iniciou o acompanhamento depois que os ocupantes desobedeceram à ordem de parada.

Durante a fuga, o veículo colidiu contra o portão de uma residência. Quatro suspeitos desembarcaram e tentaram fugir, mas três foram detidos pelas forças de segurança. Proprietários dos estabelecimentos envolvidos compareceram à Central de Polícia Judiciária para reconhecimento. Os três indivíduos permaneceram presos à disposição da Justiça e o veículo foi apreendido.

O Smart Mogi também contribuiu para a identificação de irregularidades em uma motocicleta abordada no Jardim São Pedro. Durante patrulhamento, as equipes acompanharam o veículo após o condutor desobedecer à ordem de parada. O motociclista sofreu uma queda e foi abordado. Nada de ilícito foi encontrado em sua posse, mas a consulta realizada pelo COI apontou divergências nos sinais identificadores da motocicleta.

O veículo apresentava emplacamento, número de motor e chassi relacionados a diferentes motocicletas. O condutor e a motocicleta foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária para as providências cabíveis.

A GCM também foi acionada pelo aplicativo SOS Mulher Mogiana para atender a uma ocorrência no Terminal Rodoviário Geraldo Scavone envolvendo descumprimento de medida protetiva, violência doméstica, roubo e lesão corporal. O suspeito foi localizado pelas equipes, que contaram com a atuação da Patrulha Maria da Penha e do Canil. As partes foram conduzidas à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde o caso foi apresentado para as providências da Polícia Judiciária.

A Secretaria Municipal de Segurança mantém o patrulhamento preventivo em diferentes regiões de Mogi das Cruzes.

Serviço

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes atende pelo telefone 153. Em situações de emergência, a população também pode acionar a Polícia Militar pelo 190.

Também ajustei a ordem para que o Smart Mogi apareça já no título e no lead como ferramenta que gera resultado, e não apenas como apoio tecnológico citado no fim. Isso deixa a matéria mais alinhada à ideia de mostrar concretamente a utilidade do sistema.