Procurado por roubo morre após trocar tiros com GCM durante cumprimento de mandado no Jd. Leblon

Um homem procurado pela Justiça por roubo morreu na manhã desta terça-feira (1), durante uma ação conjunta da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Civil para o cumprimento de um mandado de prisão preventiva, no Jardim Leblon, em Suzano. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, o suspeito efetuou disparos contra os agentes ao ser localizado e foi atingido durante a reação da GCM.



De acordo com a pasta, as equipes foram até o endereço indicado para cumprir o mandado de prisão preventiva expedido contra o homem, investigado por roubo. No momento da abordagem, o procurado teria recebido os agentes com disparos.



Os guardas civis municipais reagiram e atingiram o suspeito. Após ser baleado, ele foi socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.



Nenhum integrante da GCM ou da Polícia Civil ficou ferido durante a ocorrência.