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Jornal Diário de Suzano - 01/09/2026
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Polícia

Procurado por roubo morre após trocar tiros com GCM durante cumprimento de mandado no Jd. Leblon

Homem foi atingido pelos agentes após receber as equipes com disparos de arma de fogo

01 setembro 2026 - 17h48Por Danielly Miguel - da Reportagem Local
Ação conjunta da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Civil para o cumprimento de um mandado de prisão preventivaAção conjunta da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Civil para o cumprimento de um mandado de prisão preventiva - (Foto: Divulgação)

Um homem procurado pela Justiça por roubo morreu na manhã desta terça-feira (1), durante uma ação conjunta da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Civil para o cumprimento de um mandado de prisão preventiva, no Jardim Leblon, em Suzano. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, o suspeito efetuou disparos contra os agentes ao ser localizado e foi atingido durante a reação da GCM.


De acordo com a pasta, as equipes foram até o endereço indicado para cumprir o mandado de prisão preventiva expedido contra o homem, investigado por roubo. No momento da abordagem, o procurado teria recebido os agentes com disparos.


Os guardas civis municipais reagiram e atingiram o suspeito. Após ser baleado, ele foi socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.


Nenhum integrante da GCM ou da Polícia Civil ficou ferido durante a ocorrência.

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