Homem é morto por GCM em tentativa de assalto em Itaquá

Um homem foi morto por um GCM da Capital Paulista após tentativa de assalto na Estrada do Mandi, em Itaquaquecetuba. O caso aconteceu na manhã deste domingo (13).

De acordo com as informações do Boletim de Ocorrência, o GCM estava andando em sua moto quando foi abordado por dois homens, que anunciaram o assalto.

A vítima do assalto abandonou seu veículo e correu para o outro lado da rua, sendo perseguido por um dos assaltantes com a mão na cintura. Em um determinado momento, sacou sua arma e atirou no suspeito.

O homem foi atingido com dois tiros, um no peito e um no braço, e correu até o outro suspeito. Ambos abandonaram a moto e fugiram a pé. O guarda municipal disse que efetuou mais disparos pois nenhum dos suspeitos caiu ou se rendeu.

De acordo com o BO, o agente ficou no local e acionou a polícia. Ele foi encaminhado à delegacia e fez seu relato. Ele disse que desferiu 16 disparos. O homem que sofreu os tiros foi socorrido ao Santa Marcelina de Itaquaquecetuba, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Não foi feita a prisão em flagrante do GCM pois o delegado considerou que o agente agiu em legítima defesa.

O caso foi registrado como tentativa de roubo de veículo, homicídio e excludente de ilicitude (legítima defesa), que são situações que tornam legal uma ação a ser considerada como criminosa, na Delegacia de Itaquaquecetuba.