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Jornal Diário de Suzano - 20/06/2026
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Polícia

Suspeito de violência doméstica é preso após vítima pedir ajuda ao 190 simulando pedido de pizza

Ele negou ter agredido a mulher, mas foram encontradas lesões aparentes na boca e na perna da vítima

22 junho 2026 - 10h08Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
As partes foram encaminhadas à delegacia de Mogi das CruzesAs partes foram encaminhadas à delegacia de Mogi das Cruzes - (Foto: Arquivo/DS)

Um homem foi preso, na noite desta sexta-feira (19), após a companheira acionar o 190 simulando um pedido de pizza, no Jardim Piatã, em Mogi das Cruzes. Segundo a polícia, esse tipo de abordagem costuma ser utilizada por vítimas que estão trancadas dentro da residência com o agressor.

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais encontraram o suspeito no imóvel e determinaram que ele saísse para ser abordado. Questionado sobre a localização da companheira, ele informou que a mulher estava em um quarto dentro da casa. Em seguida, a vítima se apresentou à equipe e relatou ter sido agredida fisicamente após uma discussão.

O suspeito negou as acusações e afirmou que houve apenas uma desavença verbal entre o casal. No entanto, durante o atendimento da ocorrência, os policiais constataram lesões aparentes na boca e na perna da vítima.

Diante dos indícios observados no local, ambos foram encaminhados à delegacia. Após análise do caso, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante do suspeito e o registro da ocorrência com base na Lei Maria da Penha.

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