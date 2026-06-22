Suspeito de violência doméstica é preso após vítima pedir ajuda ao 190 simulando pedido de pizza

Um homem foi preso, na noite desta sexta-feira (19), após a companheira acionar o 190 simulando um pedido de pizza, no Jardim Piatã, em Mogi das Cruzes. Segundo a polícia, esse tipo de abordagem costuma ser utilizada por vítimas que estão trancadas dentro da residência com o agressor.

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais encontraram o suspeito no imóvel e determinaram que ele saísse para ser abordado. Questionado sobre a localização da companheira, ele informou que a mulher estava em um quarto dentro da casa. Em seguida, a vítima se apresentou à equipe e relatou ter sido agredida fisicamente após uma discussão.

O suspeito negou as acusações e afirmou que houve apenas uma desavença verbal entre o casal. No entanto, durante o atendimento da ocorrência, os policiais constataram lesões aparentes na boca e na perna da vítima.

Diante dos indícios observados no local, ambos foram encaminhados à delegacia. Após análise do caso, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante do suspeito e o registro da ocorrência com base na Lei Maria da Penha.