Homem é preso após se masturbar na frente de ajudante geral dentro de ônibus

Um homem foi preso, na manhã desta terça-feira (7), após se masturbar na frente de uma ajudante geral dentro de um ônibus municipal de Suzano.

De acordo com o responsável pelo Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) da região, Eduardo Boigues, que efetuou a prisão em flagrante do homem, o caso aconteceu por volta das 11h30, próximo ao Terminal Norte.

Segundo Boigues, o motorista do ônibus da Linha 11 - Miguel Badra/Monte Cristo sinalizou para a viatura do Garra e parou o veículo. Na sequência, Boigues entrou no ônibus e prendeu o homem, que se masturbava na frente da ajudante geral.

Questionado sobre os fatos, a primeira versão do homem foi dizer que estava sendo acusado apenas por ser negro. No entanto, na Delegacia Central, o homem afirmou que estava com alergia no órgão íntimo.

Tanto a ajudante geral quanto outros passageiros, testemunhas que também estavam dentro do ônibus, disseram que o homem estava se masturbando.

A Radial Transporte foi procurada pela reportagem, mas até o momento não houve resposta.