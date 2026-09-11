Homem é preso em Mogi após roubar mercado e comprar 5 kg de drogas

Um homem foi preso, na noite desta quinta-feira (10), após confessar participação em um roubo a um supermercado em Biritiba-Mirim. Durante a ocorrência, policiais da Força Tática apreenderam mais de 5 quilos de drogas em um veículo que teria sido utilizado na fuga. A prisão aconteceu no Conjunto Santo Ângelo, em Mogi das Cruzes.

Segundo a Polícia Militar, o roubo aconteceu em um mercado localizado em Biritiba-Mirim, onde dois indivíduos teriam participado da ação, estando um deles armado. Na ocasião, cerca de R$ 2 mil foram levados do estabelecimento.

Após terem acesso a imagens do crime e informações sobre as características dos suspeitos e do veículo usado na fuga, equipes da Força Tática iniciaram buscas. Durante o patrulhamento pela Avenida Japão, em Mogi das Cruzes, os policiais localizaram um homem com características e roupas semelhantes às observadas nas imagens.

De acordo com a PM, foram encontrados R$ 74 com ele durante a abordagem. Questionado sobre o roubo, o homem teria confessado participação no crime e informado que o dinheiro levado do estabelecimento havia sido utilizado para a compra de drogas. Ele também indicou aos policiais o local onde o veículo utilizado na fuga estava estacionado.

Ainda segundo a corporação, durante a vistoria no carro, um Fiat Siena vermelho, foi localizada uma bolsa de entregas contendo 1.192 invólucros de maconha, 512 de cocaína e 1.596 de crack. Ao todo, foram apreendidos 3,729 quilos de maconha, 546 gramas de cocaína e 1,364 quilo de crack, totalizando 5,093 quilos de entorpecentes. Também foram encontrados R$ 22,55.

As vítimas do roubo foram levadas à delegacia e, segundo a PM, reconheceram o suspeito. O caso foi apresentado na Delegacia de Polícia de Biritiba-Mirim.

A prisão em flagrante foi ratificada pela autoridade policial pelos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e tráfico de drogas. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça. O segundo envolvido no roubo ainda não foi localizado.