Homem é preso por porte ilegal de arma em Suzano

Um homem, de 39 anos, foi preso acusado de portar ilegalmente um revólver calibre .32, no bairro Miguel Badra, em Suzano.

Também foi apreendido o celular e o veículo do suspeito. O carro foi recolhido ao pátio por falta de licenciamento.

O caso aconteceu no último sábado (16), por volta das 20 horas

Os policiais receberam a denúncia que um homem conduzia um veículo armado. A equipe encontrou o suspeito, entrando no veículo, na Rua Tiago Cesar Silva Cruz.

Foi encontrado um revólver municiado com dois cartuchos intactos. Outras duas munições foram localizadas no interior do veículo.

O suspeito permanece preso depois de ser autuado por porte ilegal de arma.