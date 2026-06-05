Homem é preso suspeito de agredir filha menor de idade em Mogi

Um homem foi preso suspeito de agredir a própria filha menor de idade em um condomínio em Mogi das Cruzes. A vítima foi encontrada com lesões aparente no rosto e recebeu atendimento médico antes de ser encaminhada à Central de Flagrantes. O suspeito permaneceu preso e à disposição da Justiça.



De acordo com a ocorrência, o Copom foi acionado após denúncia de possível agressão contra uma criança. Equipes do 17º Batalhão da Polícia Militar, com apoio do Comando de Grupo Patrulha (CGP-I), seguiram até o endereço para averiguar os fatos.



No local, a menor foi encontrada abrigada no apartamento de uma vizinha. Segundo a moradora, ela acolheu a criança após tomar conhecimento das agressões.



O suspeito foi localizado e questionado, ele admitiu ter agredido a filha, alegando que a ação teria ocorrido como forma de disciplina. O suspeito foi conduzido à Central de Flagrantes. A criança foi encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde passou por avaliação médica.



O Conselho Tutelar e a mãe da criança foram acionados e acompanharam as providências adotadas pelas autoridades.