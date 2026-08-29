Homem é preso suspeito de esfaquear companheira em Itaquá

Um homem de 50 anos foi preso em flagrante, na madrugada desta sexta-feira (28), suspeito de agredir e esfaquear sua companheira. O caso ocorreu na rua Joaçaba, em Itaquaquecetuba.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o autor do crime esfaqueou sua companheira, de 45 anos, e a agrediu. Vizinhos socorreram a vítima, que foi encaminhada ao Hospital Santa Marcelina.

O homem fugiu e foi localizado em uma casa próxima. A faca foi apreendida e foi requisitada perícia no local.

O caso foi registrado como tentativa de feminicídio na Delegacia de Itaquaquecetuba. A autoridade policial responsável representou pela conversão da prisão em preventiva.