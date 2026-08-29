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Jornal Diário de Suzano - 29/08/2026
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Polícia

Homem é preso suspeito de esfaquear companheira em Itaquá

Caso foi registrado como tentativa de feminicídio na Delegacia de Itaquaquecetuba

29 agosto 2026 - 16h43Por Guilherme Cerqueira - da Reportagem Local
Caso foi registrado como tentativa de feminicídio na Delegacia de ItaquaquecetubaCaso foi registrado como tentativa de feminicídio na Delegacia de Itaquaquecetuba - (Foto: Arquivo DS)

Um homem de 50 anos foi preso em flagrante, na madrugada desta sexta-feira (28), suspeito de agredir e esfaquear sua companheira. O caso ocorreu na rua Joaçaba, em Itaquaquecetuba. 

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o autor do crime esfaqueou sua companheira, de 45 anos, e a agrediu. Vizinhos socorreram a vítima, que foi encaminhada ao Hospital Santa Marcelina. 

O homem fugiu e foi localizado em uma casa próxima. A faca foi apreendida e foi requisitada perícia no local. 

O caso foi registrado como tentativa de feminicídio na Delegacia de Itaquaquecetuba. A autoridade policial responsável representou pela conversão da prisão em preventiva.

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