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Jornal Diário de Suzano - 29/08/2026
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Polícia

PM detém três suspeitos de roubar uma moto em Itaquá

Durante a abordagem, os suspeitos apresentaram versões divergentes. A vítima reconheceu os três

29 agosto 2026 - 17h10Por Guilherme Cerqueira - da Reportagem Local
Durante a abordagem, os suspeitos apresentaram versões divergentes. A vítima reconheceu os trêsDurante a abordagem, os suspeitos apresentaram versões divergentes. A vítima reconheceu os três - (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

A Polícia Militar, recuperou, na sexta-feira (28), uma motocicleta roubada e deteve três indivíduos suspeitos de participação em um crime de roubo de motocicleta, em Itaquaquecetuba. 

Com base nas características informadas pela vítima e no apoio do sistema de monitoramento municipal, os policiais identificaram uma motocicleta CG Start 160, apontada como envolvida na ocorrência, além de outra motocicleta do mesmo modelo e cor, com a placa encoberta.

As equipes localizaram a motocicleta roubada abandonada na avenida Olavo Bianchi da Rocha, no Parque Residencial Souza Campos. Na sequência, os policiais foram até um endereço relacionado à motocicleta utilizada no crime. No local, no bairro Miguel Badra. 

Os militares encontraram um maior de idade e dois menores. Nada de ilícito foi localizado durante a busca pessoal. Entretanto, segundo o B.O, as características dos abordados e do veículo eram compatíveis com as informações relacionadas ao roubo. Ainda durante a abordagem, os suspeitos apresentaram versões divergentes sobre os fatos.

Os três foram conduzidos à Delegacia Central de Itaquaquecetuba, juntamente com as motocicletas. Após tomar conhecimento da ocorrência, o delegado plantonista realizou o reconhecimento formal pela vítima, que reconheceu os três abordados como participantes do roubo.
A ocorrência foi registrada como crimes de roubo e ato infracional de roubo e corrupção de menor. O maior de idade e os dois adolescentes permaneceram à disposição da Justiça.

A motocicleta utilizada na ação foi apreendida para investigação, enquanto o veículo roubado foi restituído à proprietária.

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