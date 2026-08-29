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Jornal Diário de Suzano - 29/08/2026
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Polícia

PM localiza casa com mais de 500 quilos de maconha em Mogi

Uma jovem de 15 anos foi apreendida em flagrante, juntamente com itens relacionados ao tráfico. Caso ocorreu na Vila Oliveira, em Mogi das Cruzes.

29 agosto 2026 - 17h02Por da Reportagem Local
Delegacia Seccional de Mogi das CruzesDelegacia Seccional de Mogi das Cruzes - (Foto: Reprodução/Google Maps)

A polícia militar desarticulou, nesta sexta-feira (28), um suposto esquema de tráfico na Vila Oliveira, em Mogi das Cruzes. Dentro da casa utilizada pelos traficantes, militares encontraram mais de 500 quilos de maconha. Uma jovem de 15 anos foi apreendida em flagrante, juntamente com itens relacionados ao tráfico.

Os agentes foram acionados para atender a ocorrência e, com apoio de um cão farejador, localizaram mais de 500 quilos de maconha em uma residência. No imóvel, também foram apreendidos celulares, dinheiro e anotações relacionadas ao tráfico.

A adolescente, que estava no local, foi detida e encaminhada à Delegacia Seccional da cidade, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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