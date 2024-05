Um homem foi preso suspeito de contrabandear drogas,escondidas no interior do carro, na rodovia Ayrton Senna, em Guararema.

Os policiais abordaram um veículo na praça do pedágio da rodovia. Durante a fiscalização foram descobertos dois tabletes da Skunk no interior do veículo.

O suspeito contou que os tabletes foram adquiridos na Zona Leste de São Paulo e estavam sendo transportados para São José dos Campos.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Guararema.