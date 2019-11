Homem morre após ser atropelado na Ayrton Senna

Um homem - ainda não identificado - morreu após ser atropelado por um caminhão, na madrugada desta quarta-feira, 27, na Rodovia Ayrton Senna (SP-70), em Itaquaquecetuba. A Polícia Civil tenta obter informações quanto à identificação da vítima.

O acidente aconteceu, por volta das 3 horas, no quilômetro 38. O corpo da vítima foi encontrado na faixa do meio da rodovia. Uma ambulância da Ecopistas - concessionária que administra o trecho - foi até o local, mas apenas para constatar a morte e remover o corpo da pista. Isto porque poderia provocar um novo acidente.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) também esteve no local. Em depoimento à Polícia Civil, o motorista do caminhão disse que seguia pela rodovia, quando ouviu um barulho estranho. Disse que só parou 500 metros à frente, pois temia ser um assalto.

De acordo com a polícia, o motorista passou por teste do etilômetro, dando o resultado negativo para consumo de álcool.

O caso segue sob investigação. A polícia quer descobrir se a vítima pode ou não ser algum desaparecido. Ele era branco, com idade entre 50 e 60 anos, branco, e calvo. O homem trajava calça social, camisa vermellha listrada, estava descalço e estava com um cobertor com detalhes de onça.