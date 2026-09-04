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Jornal Diário de Suzano - 04/09/2026
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Polícia

Homem é preso após fugir da polícia suspeito de furtar cabos telefônicos em Itaquá

Carro usado na fuga tinha cabos, alicate, escada no teto e equipamentos para simular atuação de funcionários de telecomunicações

04 setembro 2026 - 09h00Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Na imagem é possível ver um emaranhado de fios telefônicos dentro do carro utilizado pelo suspeitoNa imagem é possível ver um emaranhado de fios telefônicos dentro do carro utilizado pelo suspeito - (Foto: Divulgação / PM)


Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira (3), suspeito de furtar cabos telefônicos na Vila Bartira, em Itaquaquecetuba. Segundo a Polícia Militar, ele afirmou que possuía um ferro-velho e que obtinha lucro com a prática criminosa. O suspeito também teria relatado já ter sido preso anteriormente pelo mesmo delito.

A ocorrência teve início após os policiais receberem, via rede de rádio, informações de que um Chevrolet Corsa prata, relacionado a uma ocorrência de furto de cabos telefônicos, estaria entrando no município. Por volta das 11h35, a equipe localizou o veículo trafegando pela Estrada Válter da Silva Costa, inclusive na contramão.

Os policiais realizaram uma manobra de retorno e acionaram os sinais luminosos e sonoros para determinar a parada do veículo. No entanto, os ocupantes desobedeceram à ordem e fugiram.

O acompanhamento continuou até as proximidades da linha férrea, onde os indivíduos abandonaram o carro e fugiram a pé por uma passagem em um muro. Durante as buscas, um dos suspeitos foi localizado e abordado em uma viela da Rua Itararé.

De acordo com a PM, durante a abordagem, o homem afirmou ter participado do furto junto com outro indivíduo. Ele também teria informado que mantinha um ferro-velho e lucrava com a atividade criminosa, além de mencionar uma prisão anterior pelo mesmo delito.

Já na vistoria do veículo, os policiais encontraram diversos materiais que, segundo a corporação, estariam relacionados ao furto de cabos. Entre eles estavam cabos telefônicos, um alicate tipo tesoura e uma escada instalada no teto do automóvel.

Também foram encontrados capacetes, botas e outros equipamentos que, conforme a PM, seriam utilizados para simular a atuação de funcionários de uma empresa de telecomunicações.

Com apoio de outras equipes da Polícia Militar, o suspeito, o veículo e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia Central de Itaquaquecetuba. No local, o representante da empresa vítima compareceu para prestar esclarecimentos e reconhecer os materiais. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça.

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