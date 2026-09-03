Adolescente é apreendido em Mogi com 297 porções de drogas e dinheiro em espécie

Um adolescente foi apreendido, na tarde desta quarta-feira (2), no bairro de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes, suspeito de ato infracional análogo ao tráfico de drogas. O jovem portava 297 porções de drogas, sendo elas 121 invólucros de maconha (258,3 g), 127 de crack (109,6 g), 49 de cocaína (52,8 g), além de R$ 125,00 em dinheiro.

Os policiais que atenderam a ocorrência disseram estar em patrulhamento tático pelo bairro, quando avistaram três pessoas em atitude suspeita e que ao avistarem os militares, tentaram se evadir do local. Dois conseguiram fugir, já o jovem foi capturado.

Junto dele foi encontrado uma sacola preta com toda a quantidade de drogas e dinheiro em espécie. O adolescente assumiu a prática do ato infracional e foi encaminhado à Central de Flagrantes de Mogi das Cruzes, permanecendo apreendido e à disposição da Justiça.