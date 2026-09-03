Polícia faz operação no Alto Tietê, SP e RJ contra quadrilha que fraudava financiamento público

A Polícia Civil de São Paulo realizou, nesta quinta-feira (3), a segunda fase da Operação Avaritia, que apura fraudes ocorridas entre 2021 e 2022 por grupo criminoso que usava esquema para obter financiamentos junto à Desenvolve SP. As investigações tiveram início após denúncia da agência de fomento do Governo do Estado de São Paulo, que rastreou irregularidades em operações realizadas durante o período de pandemia. O prejuízo com as fraudes pode chegar a R$ 70,4 milhões.



A operação, conduzida pelo Núcleo Especializado de Combate à Criminalidade Organizada e à Lavagem de Dinheiro (NECCOLD), Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo (Deinter-2), cumpre 22 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.



A ação contou com a participação de 27 viaturas e cerca de 80 policiais civis e tem como objetivo confiscar documentos, equipamentos eletrônicos e demais elementos probatórios sobre o esquema fraudulento, além de identificação de beneficiários dos recursos obtidos e rastreamento patrimonial dos envolvidos. Ações aconteceram em São Paulo, incluindo Suzano e Mogi das Cruzes, e no Rio de Janeiro.



Avaritia 1



As investigações sobre o esquema fraudulento tiveram início em janeiro de 2022 com uma denúncia recebida pela Ouvidoria da Desenvolve SP, que foi averiguada pela agência de fomento e levada ao Ministério Público.



As investigações identificaram uma organização criminosa estruturada em Campinas, que usava pelo menos três empresas laranjas e falsos balanços financeiros para obtenção fraudulenta de financiamentos da Desenvolve SP.



A quadrilha se aproveitou de um contexto excepcional durante a pandemia, quando houve uma expansão emergencial do crédito para atender empresas que enfrentavam dificuldades e a transição para o trabalho remoto.



Assim que começaram as investigações, a Desenvolve SP adotou providências imediatas para investigação, mitigação de danos e fortalecimento dos controles internos.



Em outubro de 2023 os agentes policiais cumpriram mandados judiciais e apreenderam carros, celulares, joias, computadores e documentos que foram periciados e contribuíram para o avanço das investigações, mantidas em sigilo.



As apurações internas também resultaram em medidas administrativas, incluindo o desligamento de cinco colaboradores com envolvimento nos fatos.



A Desenvolve SP implementou diversas ações após a identificação das fraudes, incluindo alteração da Política de Crédito; revisão da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro; e treinamento específico sobre prevenção a fraudes.



Cronologia da Operação Avaritia



Janeiro/22

Desenvolve SP recebe, via Ouvidoria, a denúncia de suspeita de fraude em uma operação de crédito e inicia investigação interna que identifica outros casos semelhantes



Novembro/22

Ministério Público de São Paulo (MPSP) recebe Notícia de Fato. Banco Central e Controladoria Geral do Estado (CGE) também são informados sobre as apurações da agência.



Fevereiro/23

Desenvolve SP avalia que a quantidade de casos é relevante e pode haver participação de colaboradores. O Conselho de Administração cria um grupo de trabalho e um escritório para auditoria forense é contratado.



Julho/23

Desenvolve SP envia complemento de informações MPSP e faz denúncia no Conselho Regional de Contabilidade contra os contadores identificados na fraude.



Setembro/23

Desenvolve SP dá conhecimento dos fatos para auditor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP.) Início dos processos administrativos disciplinares contra oito colaboradores



Outubro/23

Deflagração da 1ª fase da operação Avaritia pela Polícia Civil



Dezembro/23

Nova denúncia contra colaborador por indícios de corrupção. Durante a apuração, verificou-se relação com o núcleo de fraudadores da operação Avaritia.

CGE é comunicada.

Inicia-se uma apuração interna com novo suporte de auditoria forense.



Fevereiro/24

Abertura de processo administrativo disciplinar contra o colaborador denunciado.

Desenvolve SP envia informações complementares para CGE e polícia civil.



Junho/24

Desligamento de 4 colaboradores suspeitos de envolvimento



Julho/24

Desligamento do colaborador alvo da denúncia de dezembro/23



Novembro/24

Envio de nova manifestação para o TCE



Setembro/26

Polícia Civil deflagra segunda fase da operação, cumprindo 22 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Rio de Janeiro.