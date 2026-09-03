Polícia prende 13 e apreende mais de 11 mil produtos falsificados da WePink em fábrica de Itaquá

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (2), 13 pessoas suspeitas de fabricação de cosméticos falsificados da marca WePink em um imóvel no Jardim Monica, em Itaquaquecetuba. No local, foram apreendidos mais de 11 mil produtos falsificados prontos para a comercialização.

A marca publicou em suas redes sociais contando sobre a ocorrência e reforçando um alerta para a compra segura dos produtos. "Se você quer um produto Wepink, compre pelos canais oficiais. Em produtos adquiridos fora dos nossos canais oficiais, não conseguimos garantir a procedência, a autenticidade, as condições de produção e armazenamento e, principalmente, o que realmente existe dentro daquela embalagem".

Segundo o boletim de ocorrência, a investigação começou após a proprietária e detentora da WePink, denunciar que produtos falsificados de sua marca estavam sendo vendidos em redes sociais e na região da Feira da Madrugada, no centro de São Paulo. A Polícia Civil realizou monitoramentos de campo, análise de transferências bancárias e sucessivas abordagens policiais com apreensões de mercadorias no centro comercial.

Com isso, os investigadores identificaram os suspeitos e confirmaram a existência de uma linha clandestina de produção em pleno funcionamento na cidade de Itaquaquecetuba. Após expedido o mandado de busca e apreensão, uma equipe de quatro policiais civis foi até o endereço na Rua Pôrto Rico, no Jardim Monica, em Itaquaquecetuba, nesta quarta-feira (2).

Ao entrarem no imóvel, os agentes confirmaram que o local era uma fábrica totalmente estruturada para produzir, manipular, envasar, rotular, acondicionar e armazenar cosméticos falsificados da marca WePink. Ainda segundo o B.O, havia uma enorme quantidade de recipientes, embalagens vazias, rótulos e caixas prontas, além de maquinários profissionais como misturadores elétricos, envasadoras, compressores e esteiras transportadoras.

Os policiais apreenderam todo o material e efetuaram a prisão em flagrante das 13 pessoas que estavam trabalhando na linha de produção. Ainda, cinco das 13 pessoas já haviam sido presas três meses antes em outra fábrica clandestina que também falsificava produtos cosméticos da mesma marca.

Os detidos foram conduzidos à Delegacia Seccional 1ª Centro, em São Paulo, chegando por volta das 20h15.

Devido ao volume de maquinários, galões de essências e caixas de produtos prontos, a delegacia não tinha espaço físico para armazenar o material. Por isso, todos os objetos foram catalogados no Auto de Exibição e Apreensão e entregues sob a custódia do pátio contratado, sob a responsabilidade do depositário fiel Rodrigo Porfirio Camargo.

Ao todo foram apreendidas 16 máquinas, seis reservatórios de 1 mil litros contendo produto químico, 38 galões de 20 litros cheios de essências, sete barris, oito galões, mais de 64 mil frascos vazios, 30 caixas com tampinhas diversas, 700 papéis de papelão para montagem de caixas, 15 celulares, 80 caixas adicionais além dos mais de 11 mil cosméticos prontos para a comercialização.

Foi decretada prisão em flagrante do grupo pelos crimes de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais e associação criminosa.

Veja a nota completa da WePink abaixo: