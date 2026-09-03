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Jornal Diário de Suzano - 03/09/2026
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Polícia

Polícia identifica suspeito de atirar e matar homem em adega de Jundiapeba

Caso aconteceu em junho deste ano, após um jogo do Brasil na Copa do Mundo, mas o autor só foi identificado em setembro

03 setembro 2026 - 13h13Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Polícia identifica suspeito de atirar e matar homem em adega de JundiapebaPolícia identifica suspeito de atirar e matar homem em adega de Jundiapeba - (Foto: Divulgação /SHPP)

A Polícia Civil, por meio do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP), identificou, nesta quinta-feira (3), o suspeito de matar um homem a tiros em uma adega de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes. O crime, ocorrido em junho, teria sido motivado por uma discussão iniciada após um jogo do Brasil na Copa do Mundo.

O caso aconteceu na noite de 29 de junho de 2026, por volta das 19h04, na Avenida Libéria. Segundo as investigações policiais, a vítima foi atingida por diversos disparos de arma de fogo na região do tórax e da cabeça após desentendimento em uma adega local. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local da agressão.

O mandado de prisão temporária contra o investigado foi concedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes e expedido em 14 de agosto. No entanto, a identificação formal do autor do crime foi concluída pelas autoridades nesta quinta-feira (3).

Ainda de acordo com a polícia, o suspeito fugiu logo após a ação e há suspeitas de que tenha ido para outro estado, possivelmente Minas Gerais. O SHPP informou que segue realizando buscas para efetuar a prisão do foragido

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