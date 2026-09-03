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Jornal Diário de Suzano - 03/09/2026
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Polícia

'Smart Suzano' chega a 99 prisões com captura de mais um foragido da Justiça

Sistema de monitoramento auxiliou GCM na localização de homem com mandado em aberto na região do estação de trem da cidade

03 setembro 2026 - 16h12Por de Suzano
'Smart Suzano' chega a 99 prisões com captura de mais um foragido da Justiça'Smart Suzano' chega a 99 prisões com captura de mais um foragido da Justiça - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

O sistema de monitoramento inteligente “Smart Suzano” alcançou a marca de 99 prisões com a detenção de um indivíduo procurado pela Justiça por dever pensão alimentícia. O caso ocorreu no último domingo (30/08), quando a Guarda Civil Municipal (GCM) localizou e capturou o homem, que possuía mandado de prisão em aberto.

A ocorrência foi registrada na rua Dr. Prudente de Moraes, na região central, nas proximidades da estação de trem. A ação teve início após as equipes receberem um alerta emitido pelo “Smart Suzano”, que identificou a presença de um indivíduo procurado pela Justiça circulando pela região. A partir das informações fornecidas pelo sistema, incluindo características físicas e vestimentas, equipes da GCM iniciaram diligências estratégicas pelo perímetro indicado. O homem foi localizado e abordado com segurança pela equipe do Comando Força Patrulha.

Após os procedimentos, o homem foi conduzido à Delegacia Central de Polícia de Suzano, onde a autoridade policial de plantão tomou conhecimento dos fatos e ratificou a captura para o cumprimento do mandado expedido pelo Fórum de Ferraz de Vasconcelos. O indivíduo permaneceu custodiado e à disposição da Justiça.

Para o secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, a marca de 99 prisões realizadas em menos de um ano por meio do sistema “Smart Suzano” fortalece o investimento em tecnologia para ampliar a capacidade de atuação da GCM e contribuir para a localização de pessoas foragidas da Justiça.

“A chegada à marca de 99 prisões demonstra, na prática, a importância do ‘Smart Suzano’ como ferramenta de apoio ao trabalho da nossa Guarda Civil Municipal. A tecnologia permite que as equipes recebam informações com agilidade e possam atuar de maneira estratégica, aumentando a eficiência das ações e contribuindo diretamente para a segurança da população. É mais um resultado que mostra que estamos no caminho certo ao unir tecnologia, inteligência e o trabalho dedicado dos agentes”, afirmou.

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