'Smart Suzano' chega a 99 prisões com captura de mais um foragido da Justiça

O sistema de monitoramento inteligente “Smart Suzano” alcançou a marca de 99 prisões com a detenção de um indivíduo procurado pela Justiça por dever pensão alimentícia. O caso ocorreu no último domingo (30/08), quando a Guarda Civil Municipal (GCM) localizou e capturou o homem, que possuía mandado de prisão em aberto.

A ocorrência foi registrada na rua Dr. Prudente de Moraes, na região central, nas proximidades da estação de trem. A ação teve início após as equipes receberem um alerta emitido pelo “Smart Suzano”, que identificou a presença de um indivíduo procurado pela Justiça circulando pela região. A partir das informações fornecidas pelo sistema, incluindo características físicas e vestimentas, equipes da GCM iniciaram diligências estratégicas pelo perímetro indicado. O homem foi localizado e abordado com segurança pela equipe do Comando Força Patrulha.

Após os procedimentos, o homem foi conduzido à Delegacia Central de Polícia de Suzano, onde a autoridade policial de plantão tomou conhecimento dos fatos e ratificou a captura para o cumprimento do mandado expedido pelo Fórum de Ferraz de Vasconcelos. O indivíduo permaneceu custodiado e à disposição da Justiça.

Para o secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, a marca de 99 prisões realizadas em menos de um ano por meio do sistema “Smart Suzano” fortalece o investimento em tecnologia para ampliar a capacidade de atuação da GCM e contribuir para a localização de pessoas foragidas da Justiça.

“A chegada à marca de 99 prisões demonstra, na prática, a importância do ‘Smart Suzano’ como ferramenta de apoio ao trabalho da nossa Guarda Civil Municipal. A tecnologia permite que as equipes recebam informações com agilidade e possam atuar de maneira estratégica, aumentando a eficiência das ações e contribuindo diretamente para a segurança da população. É mais um resultado que mostra que estamos no caminho certo ao unir tecnologia, inteligência e o trabalho dedicado dos agentes”, afirmou.