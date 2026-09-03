Homem suspeito de roubar farmácia morre após o crime em Suzano

Um homem, de 20 anos, morreu após roubar uma farmácia na madrugada desta quinta-feira (3), na Rua General Francisco Glicério, no Centro de Suzano. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o suspeito foi encontrado caído na via e, próximo ao corpo, havia um relógio, uma quantia em dinheiro e uma faca.

Uma equipe de socorro foi acionada, mas constatou a morte no local. O relógio e parte do dinheiro que, ainda segundo a SSP, haviam sido roubados da farmácia foram recuperados e restituídos.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Suzano como roubo a estabelecimento comercial e morte suspeita. Diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias da morte.