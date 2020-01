Homens são presos no Miguel Badra por furtar garrafas de vinho e suplementos alimentares

Dois homens, um de 42 anos e outro de 41 anos, com antecedentes criminais, foram presos na tarde desta quinta-feira, 16, no Miguel Badra em Suzano, após furtar três garrafas de vinho e suplementos alimentares de comércios na região. Os dois homens foram encaminhados ao 2º DP de Suzano, onde o delegado de plantão deu voz de prisão.

Segundo informações, os dois homens roubaram uma farmácia na Avenida Miguel Badra, onde levaram suplementos alimentares, perfumes e produtos de higiene, avaliados em R$ 1.300. O dono do estabelecimento notou a falta de produtos na prateleira e ao puxar pelo sistema de segurança, viu que um homem furtou o local. Entretanto, a câmera do estabelecimento capturou o veículo dos suspeitos, um Corsa na cor verde.

Após ver as imagens, o gerente buscou pelo bairro o mesmo veículo e encontrou o carro e os homens na Rua Edmilson Rodrigues Marcelino. No local, a dupla estava furtanto outro comércio. O gerente informou uma viatura da polícia que passava pelo local que abordou o veículo suspeito. Um dos indivíduos que aguardava dentro do carro tentou fugir, mas foi impedido pelos policiais.

Em posse da PM, os homens confirmaram os roubos à dois comércios. Primeiro em uma famárcia, e outro furto à um supermercado, onde levaram três garrafas de vinho avaliadas em R$ 270.

Um dos homens possui antecedentes criminais por furto, roubo, estelionato e homicídio. O segundo homem possui antecedentes por roubo e homicídio.

Os dois foram encaminhados ao 2º DP de Suzano, onde o delegado de plantão determinou pela prisão em flagrante.