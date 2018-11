Idoso tropeça e é atropelado por caminhão na Estrada do Tani

Um idoso, de 65 anos, morreu após ser atropelado por um caminhão, nessa quinta-feira à noite (15), na Estrada do Tani, na Vila Ipelândia, em Suzano. José Teodoro Neto conversava com amigos, quando tropeçou e caiu embaixo do eixo traseiro.

O caminhão passou sobre a parte superior da vítima. O idoso não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. A Polícia Militar foi chamada e preservou o local do acidente. Peritos analisaram a cena do acidente e enviarão parecer sobre o incidente para o 1º Distrito Policial (DP) - delegacia que atende bairros do lado Sul suzanense.

Acidente

Investigadores vão analisar se a morte foi um incidente. Testemunhas relataram que a vítima conversava na via pública, quando teria pisado em falso e tropeçado. O corpo dele foi projetado para frente, aonde acabou caindo e sendo atropelado pelo caminhão, que passava pelo local.