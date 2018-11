Integrante de facção criminosa é preso por tráfico de drogas em Itaquá

Policiais militares prenderam nesta sexta-feira (30) um integrante de uma facção criminosa, que age dentro e fora dos presídios paulistas e no país. Ele foi preso em um imóvel, na comunidade conhecida como Morro do Borges, no Jardim Viviane, em Itaquaquecetuba.

Segundo a Polícia Militar, uma operação era realizada na comunidade, com intuito de combater o narcotráfico. Ao chegarem na Rua Azaléia, os policiais flagraram um indivíduo tentando fugir. O suspeito entrou em uma propriedade.

Após permissão de uma proprietária, policiais entraram e encontraram cinco indivíduos, incluindo o fugitivo, em um imóvel. Dentro da casa, foram encontradas 350 porções de maconha, 200 pedras de crack, 81 pinos contendo cocaína e R$ 961.

Um dos suspeitos admitiu que a casa tinha sido alugada há um mês. Disse também que era integrante de uma facção criminosa como 'disciplina'. "Geralmente, os 'disciplinas' são braços da facção, que estão nas ruas, pontos de venda de drogas ou presídios. Eles usam de medo e violência para por em prática as 'regras' da facção", disse o tenente Hayashida

A ocorrência foi registrada no 1º Distrito Policial (DP) do Jardim Caiuby.