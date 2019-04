Ladrão em fuga é baleado e morto durante confronto com PMs no Miguel Badra Suspeito participou de assalto minutos antes com comparsa, que segue foragido

Por Marcus Pontes - de Suzano 12 ABR 2019 - 11h10

Revólver calibre 38 foi localizado. A arma estava com duas munições deflagradas, o que indica que foram disparadas. Outras duas estavam 'picotadas' - quando a munição apresenta algum tipo de falha decorrente a falha mecânica do armamento Foto: Divulgação Um ladrão -- ainda não identificado -- morreu na manhã desta sexta-feira, 12, durante confronto com policiais militares (PMs) na Rua Paulo Renzi, no Miguel Badra, em Suzano. A troca de tiros ocorreu em um terreno baldio, quando o suspeito ainda fugia pulando por telhados e, de acordo com testemunhas, frisou que 'não se entregaria'. O homem morto estava sendo perseguido após participar do assalto a um mercado do bairro. Ele teve ajuda de um comparsa, que ainda não foi localizado. A fuga assustou moradores. Isto porque o suspeito correu armado por, ao menos, 10 imóveis. A Polícia Militar cercou a região. O suspeito ficou encurralado e atirou contra os policiais Houve reação e o indivíduo foi atingido. Os policiais não foram atingidos. O ladrão atingido foi encaminhado ao Pronto-Socorro (PS) Municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Um revólver calibre 38 foi localizado. A arma estava com duas munições deflagradas, o que indica que foram disparadas. Outras duas estavam 'picotadas' - quando a munição apresenta algum tipo de falha decorrente a falha mecânica do armamento. Buscas continuam sendo realizadas na região, para localizar o segundo suspeito e/ou outros novos criminosos.

