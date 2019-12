Ladrões invadem casa e mantém moradora refém após tentativa de roubo no Quaresmeira

Ladrões invadiram uma casa e mantiveram uma moradora refém durante fuga após uma tentativa frustrada de roubo a um empresário no Jardim Quaresmeira, em Suzano, durante a noite de terça-feira, 10. Dois indivíduos, de 18 e 19 anos, foram presos. Um terceiro criminoso permanece foragido. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas não sofreram nenhum ferimento. Uma pistola de brinquedo foi apreendida.

A dupla presa e mais um comparsa - ainda não identificado - tentaram roubar o carro de um empresário, que estava chegando em casa após o trabalho. A vítima reagiu, se trancou e disse que pegaria uma arma, o que espantou os bandidos.

Segundo a polícia, apesar da fuga dos ladrões, o empresário pegou o carro e começou a segui-los. No percurso, buzinou e alertou vizinhos sobre a presença de criminosos na localidade. Foi então que o grupo invadiu residências vizinhas.

Em depoimento à Polícia Civil, a vítima mantida refém comentou que os ladrões entraram na casa e disseram para que ela falasse que eles eram moradores, caso a polícia chegasse para confrontar tal situação. No entanto, antes da invasão, ela tinha avisado o marido sobre a situação no WhatsApp. Deste modo, policiais militares (PMs) entraram na casa e realizaram a prisão dos suspeitos.

No registro do caso, os presos contaram que o roubo ao carro não foi premeditado. E que o comparsa foragido também estava com uma arma de brinquedo. O caso foi registrado como roubo e violação de domicílio.