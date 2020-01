Ladrões se passam por passageiros e roubam coletivo na Rua Dr. Prudente de Moraes

Bandidos se passaram por passageiros e roubaram um motorista de ônibus, na madrugada desta sexta-feira, 24, na Rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66), na altura do número 2.000, em Suzano. Os ladrões fugiram levando R$ 50.

Em depoimento à Polícia Civil, o motorista disse que seguia o trecho, quando ao chegar próximo à Cia Suzano, duas pessoas deram sinal. Ao parar no ponto, os homens entraram e anunciaram o assalto.

No boletim, a vítima conta que um dos bandidos estava armado com uma arma. A ação foi rápida e os ladrões fugiram levando apenas dinheiro. O registro do caso não diz se algum passageiro foi alvo dos criminosos. A Polícia Civil deve abrir uma investigação para investigar o caso e encontrar os bandidos.

RECENTEMENTE

O DS tem noticiado ações frequentes de bandidos, tendo como alvo principal motoristas de ônibus. Em novembro do ano passado, a Polícia Militar prendeu um homem apontado como o principal responsável por assaltos a ônibus tanto municipais quanto intermunicipais.