Mogiano está entre os nove mortos pisoteados durante baile funk em Paraisópolis

O leiturista mogiano Gabriel Rogério de Moraes, de 20 anos, está entre os nove mortos pisoteados durante um baile funk em Paraisópolis, em São Paulo, no domingo (1º). No local, houve tumulto devido uma ação da Polícia Militar (PM). O corpo do jovem está sendo velado nesta segunda-feira (2) no Velório Cristo Rei, em Mogi das Cruzes, e será enterrado no Cemitério da Saudade, no distrito de Brás Cubas.

Caso

De acordo com a PM, o tumulto começou quando agentes do 16º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) realizavam a Operação Pancadão e foram alvo de tiros disparados por dois suspeitos em uma moto.

Segundo a polícia, os suspeitos fugiram em direção ao baile funk ainda atirando. Assim, provocou o tumulto no evento, que contava com aproximadamente 5 mil pessoas, sendo que nove pessoas foram mortas pisoteadas. Entre eles estava o mogiano Gabriel Rogério de Moraes.

Velório e enterro

O velório do jovem começou por volta das 10h30 e se estende até às 16 horas desta segunda-feira, quando o corpo será levado para o Cemitério da Saudade, onde será enterrado.