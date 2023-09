Morre terceira vítima atropelada por caminhão na Ayrton Senna, em Itaquá

Morreu a terceira vítima do grave acidente ocorrido na manhã de sexta-feira (8) na Rodovia Ayrton Senna, em Itaquaquecetuba. A informação é da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP), que disse se tratar de um jovem de 24 anos que chegou a ser internado, mas não resistiu às múltiplas fraturas que sofreu.

O acidente aconteceu na interligação da Rodovia Alberto Hinoto com a Rodovia Ayrton Senna, em Itaquaquecetuba. Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente aconteceu por volta das 4h50. De acordo com a concessionária, um caminhão trafegava na pista sentido Norte da via quando acabou atingindo as pessoas.

Ainda de acordo com as informações da Artesp, o motorista, de 52 anos, não visualizou os pedestres, que invadiram a faixa de rolamento, ocasionando o atropelamento das mesmas.

A Prefeitura de Itaquaquecetuba informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por volta das 4h50 da manhã para atender a um chamado de acidente no quilômetro 35 da Via Ayrton Senna.

Uma quarta pessoa também sofreu politraumatismo e foi internada em estado grave. O acidente ainda deixou outras duas vítimas: uma em estado moderado e outra conseguiu sair ilesa.

O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa no Distrito Policial Central de Itaquaquecetuba.