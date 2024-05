Motocicletas irregulares são recolhidas pela GCM

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por intermédio da Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo) e da Força Patrulha, atendeu, no último domingo e segunda-feira (26 e 27/05), dois casos que envolvem motocicletas irregulares.

O primeiro veículo, uma Honda CB, de cor branca, foi recolhido pela equipe da Romo que promovia uma ronda na rua Benjamin Constant, na área central, às 21h15. Os guardas notaram que o condutor estava sem capacete e, ao realizarem a abordagem, identificaram que os pneus não estavam adequados para uso, além de constatarem que o homem não possuía habilitação. Diante das infrações, a moto foi encaminhada para o pátio municipal.

No dia seguinte, a Força Patrulha circulava pelo bairro Jardim Margareth quando receberam a denúncia de que uma motocicleta estaria abandonada na rua Otacílio Gervásio dos Santos. Ao chegarem, os agentes identificaram que se tratava de uma Sundown Hunter, preta, sem emplacamento. Durante uma vistoria, foi constatado que a numeração do motor e chassi estavam suprimidas. Na ocasião, a moto foi conduzida ao 2° Distrito Policial do Boa Vista para verificação.

De acordo com o secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, sempre há resultados positivos ao retirar veículos irregulares das ruas. “Veículos sem equipamentos de segurança ou conduzidos por pessoas não habilitadas representam um grande perigo para a população e para os próprios condutores. Além disso, a retirada dessas motocicletas contribui para a redução de crimes, já que muitas vezes são utilizadas para atividades ilícitas”, afirmou o chefe da pasta.