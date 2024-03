Motociclista morre após bater em caminhão em Poá

Um homem, de 22 anos, morreu na manhã deste sábado (16), após um acidente de trânsito na Rua Padre Eustáquio, na Vila Idalina, em Poá.

Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência. No local dos fatos, encontraram o resgate, onde atestaram o óbito do homem. O investigado, um homem de 39 anos, aguardava os policiais em outro ponto, onde informou que não sabia do ocorrido.

O homem informou que foi avisado sobre o acidente por outras pessoas, parando em um local para verificar o seu caminhão. O investigado não apresentava sinais de sonolência ou embriaguez

Foi solicitada perícia ao local. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, na Delegacia de Itaquaquecetuba.