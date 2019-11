Motociclista morre após colidir com carro no Jardim Nova Itaquá; automóvel cai em córrego

Um motociclista, de 32 anos, morreu após colidir com um automóvel no Jardim Nova Itaquá. Na sequência, o carro, com três pessoas dentro, caiu num córrego. O caso foi registrado, neste domingo (17), na Delegacia Central.

Por volta das 4h15, policiais militares foram chamados para atender uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo um automóvel e uma moto pela Avenida Vereador Almiro Dias de Oliveira.

No local, o motociclista já havia sido socorrido para o Hospital Santa Marcelina. Contudo, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu.

Questionada sobre os fatos, a motorista, que dirigia o carro junto com o namorado e o filho, afirmou que o motociclista trafegava pela faixa oposta. Segundo ela, a vítima invadiu a contramão e, em alta velocidade, colidiu com a frente do carro. O carro, em seguida, caiu num córrego, situado na via. Ninguém ficou ferido.