Motorista de aplicativo é amarrado durante assalto em Suzano; quatro são presos

Uma quadrilha de ladrões - composta por dois casais - foi presa após roubar, amarrar e abandonar um motorista de aplicativo em um matagal, em Suzano. A idade dos suspeitos varia de 18 a 24 anos. Na ocasião da prisão, policiais militares (PMs) apreenderam um revólver artesanal, cartões bancários, dinheiro, máscaras, celular, além de uma pistola e submetralhadora falsas.

O bando atraiu a vítima após solicitar uma corrida, na Rua Jorge Bey Maluf, próximo à Estação Suzano. A solicitação foi feita pelas mulheres. Ao chegar no local indicado, porém, o motorista foi surpreendido por dois homens armados.

Foi então que um dos suspeitos assumiu a direção do veículo, tendo os demais a função de ameaçar a vítima. O bando não rodou por muito tempo. Eles pararam em um terreno - o local e bairro não foram divulgados - e amarraram a vítima, que ainda foi obrigada a passar senhas do banco para um casal de criminosos.

Enquanto dois suspeitos foram até uma agência bancária, outro casal ficou vigiando a vítima. Depois de realizar saques, os ladrões voltaram para pegar os comparsas e abandonaram o motorista de aplicativo no matagal. Contudo, a vítima conseguiu se desamarrar e pedir ajuda.

Com base nas informações obtidas, policiais fizeram buscas e encontraram o veículo roubado na Rua Katsutoshi Naito, no Miguel Badra. Dois homens foram abordados. Com eles, foi encontrado a arma artesanal e uma de brinquedo, além de objetos da vítima e R$ 593,65.

A dupla confessou o crime. E deu detalhes quanto o assalto, inclusive afirmaram terem planejado o crime com as mulheres. Também indicaram o endereço no qual as suspeitas estavam, no bairro Recreio Sertãozinho. Lá, foi encontrado o celular da vítima e uma submetralhadora falsa.

O caso foi registrado como roubo, extorsão e associação criminosa.