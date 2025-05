Motorista e passageiro reagem a assalto, um suspeito é morto e outro fica ferido em Suzano

Um motorista de aplicativo e um passageiro reagiram a uma tentativa de assalto e resistiram aos dois suspeitos, levando um a óbito e deixando o outro ferido. O caso aconteceu na Vila Urupês, em Suzano, na madrugada desta sexta-feira (9). Os dois suspeitos tinham 20 anos de idade, enquanto as vítimas da tentativa de assalto tinham 42 e 33 anos.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a ocorrência se iniciou por volta de 1 hora, quando, chegando ao destino da viagem, o carro foi abordado por uma dupla que anunciou o assalto.

No momento em que os policiais chegaram ao local, um dos suspeitos já estava sem sinais de vida, enquanto o outro estava machucado, mas consciente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por volta de 2 horas, de acordo com a Prefeitura.

O homem que estava machucado foi levado ao Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), onde recebeu atendimento necessário, foi liberado e ficou sob custódia da polícia.

Em depoimento, o motorista de aplicativo, de 42 anos, disse ter percebido que a arma utilizada na tentativa de assalto era de mentira, o que fez com que ele entrasse em luta corporal com um dos suspeitos, que ficou imobilizado até a chegada da Polícia Militar.

O passageiro, de 33 anos, relatou que entrou em luta corporal com o outro suspeito e conseguiu imobilizá-lo com um "mata-leão", o que levou ao óbito do homem, de 20 anos. O passageiro disse que agiu em legítima defesa e só aplicou o golpe porque foi agredido na cabeça com a arma.

Os policiais apreenderam o simulacro de arma de fogo e decretaram prisão em flagrante do suspeito, que posteriormente foi convertida em prisão preventiva.

O caso foi registrado como homicídio e tentativa de roubo na Delegacia de Polícia de Suzano.