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Jornal Diário de Suzano - 23/09/2026
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Acidente

Motorista passa mal e ônibus bate em poste na Mogi-Salesópolis

Segundo a Prefeitura de Mogi das Cruzes, o veículo transportava uma passageira na hora do acidente, mas não houve feridos

23 setembro 2026 - 11h30Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Motorista passa mal e ônibus bate em poste na Mogi-Salesópolis Motorista passa mal e ônibus bate em poste na Mogi-Salesópolis - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um ônibus do sistema municipal de transporte de Mogi das Cruzes bateu, nesta terça-feira (22), em um poste na rodovia Mogi-Salesópolis. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, não houve feridos.

O veículo atendia a linha E493 (Cocuera) e transportava uma passageira na hora do acidente. De acordo com as informações disponíveis, a Prefeitura informou que o motorista teve um mal súbito e perdeu o controle do ônibus, se chocando contra o poste.

O DS entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), que informou não haver registros da ocorrência