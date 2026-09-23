Motorista passa mal e ônibus bate em poste na Mogi-Salesópolis

Um ônibus do sistema municipal de transporte de Mogi das Cruzes bateu, nesta terça-feira (22), em um poste na rodovia Mogi-Salesópolis. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, não houve feridos.

O veículo atendia a linha E493 (Cocuera) e transportava uma passageira na hora do acidente. De acordo com as informações disponíveis, a Prefeitura informou que o motorista teve um mal súbito e perdeu o controle do ônibus, se chocando contra o poste.

O DS entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), que informou não haver registros da ocorrência