Uma carreta tombou, na madrugada desta quinta-feira (14), no Trecho Leste do Rodoanel, em Itaquaquecetuba, no quilômetro 121. O motorista ficou ferido.



Segundo a SPMar, concessionária que administra a via, o motorista da carreta perdeu o controle e bateu na defensa metálica e parou sobre as três faixas da pista externa, sentido contrário. As faixas foram liberadas a partir das 8h50.

Matéria em atualização.