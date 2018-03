Motorista é mantido em cativeiro durante assalto; PM prende integrante de quadrilha

O integrante de uma quadrilha de roubo de carga foi preso durante a noite dessa quinta-feira (15), em Ferraz de Vasconcelos. A ação ocorreu após perseguição, que iniciou na Vila Ayda e terminou na Vila Santo Antônio, no município ferrazense. Segundo a Polícia Militar (PM), o motorista do furgão chegou a ser mantido num cativeiro em Itaquaquecetuba.

Aos policiais, o homem detido disse ter recebido ordens de entregar o furgão roubado numa comunidade localizada no Miguel Badra, em Suzano. Para isto, receberia a quantia de R$ 800. A PM localizou um bloqueador de sinal dentro do veículo. Além disso, a placa do carro tinha sido trocada. Em relação ao restante da quadrilha, o suspeito se negou a dar informações.

Na delegacia, a vítima explicou ter sido assaltada na Rodovia Ayrton Senna (SP-70). Três criminosos conseguiram abordá-lo. A carga na qual transportava era de doces, avaliada em R$ 13,5 mil. Quanto à participação do suspeito detido, o motorista não o reconheceu.

Fuga

Segundo a polícia, a perseguição durou menos de dez minutos. A fuga começou na Rua Pascoal Lobosco, na Vila Ayda, quando PMs, da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam), desconfiaram de um Fiat Ducato. A fuga terminou na Rua Itororós, na Vila Santo Antônio, onde o suspeito perdeu o controle e bateu o carro. Mesmo assim, o homem tentou fugir a pé, mas acabou sendo detido.